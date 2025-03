La moviola del Corriere dello Sport: manca un rigore al Napoli e un rosso a Gudmundsson

vedi letture

Nel dare i voti ai protagonisti di Napoli-Fiorentina, il Corriere dello Sport giudica insufficiente (da 5) la prova dell'arbitro Andrea Colombo. Il fischietto di Como, secondo il quotidiano, commette due grossi errori: manca un rigore per in Napoli, manca il secondo giallo per Gudmundsson (diretto sul piede di Raspadori), manca una punizione (e manca anche il giallo) per il fallo di Gilmour su Fagioli. Un passo (forse qualcosa di più) indietro per l’internazionale, scrive Edmondo Pinna, che poi analizza nello specifico i due episodi clou.

Nell'occasione del rigore mancante, Lukaku prende chiaramente il tempo, si piazza davanti a Comuzzo che lo cintura, allungando anche la gamba destra, senza prendere il pallone. Pure Colombo ha un attimo di indecisione. Forse con questa mania dei rigorini stiamo esagerando. Invece subito dopo il 2-1 della Fiorentina, Gudmundsson cerca di avventarsi sul pallone battuto male da Lukaku, Raspadori lo anticipa, lui gli finisce sul piede destro con il sinistro. Avendo fischiato fallo, il cartellino giallo è automatico, sarebbe stato il secondo. Un altro errore.