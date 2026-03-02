FirenzeViola

Udinese-Fiorentina 3-0, tris bianconero, notte da incubo per Rugani

Oggi alle 22:39Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina capitola di nuovo: terzo gol subito, terzo errore capitale di Daniele Rugani, che completa un debutto da incubo. Il nuovo acquisto si fa bullizzare da Buksa, che lo sovrasta fisicamente, gli strappa palla e, dopo essere entrato in area, piazza un mancino sotto la traversa. Delirio bianconero, notte fonda per la Fiorentina, che prende il 3-0 al 90' inoltrato.