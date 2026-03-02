FirenzeViola
Udinese-Fiorentina 3-0, tris bianconero, notte da incubo per Rugani
La Fiorentina capitola di nuovo: terzo gol subito, terzo errore capitale di Daniele Rugani, che completa un debutto da incubo. Il nuovo acquisto si fa bullizzare da Buksa, che lo sovrasta fisicamente, gli strappa palla e, dopo essere entrato in area, piazza un mancino sotto la traversa. Delirio bianconero, notte fonda per la Fiorentina, che prende il 3-0 al 90' inoltrato.
Incredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure.di Angelo Giorgetti
