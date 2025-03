La Gazzetta scrive: "Napoli da anima e core. Fiorentina, un secondo tempo che dà fiducia"

vedi letture

Un Napoli da "Anima e Core" supera la Fiorentina. Questo il titolo della Gazzetta dello Sport, che gioca con la coreografia vista ieri pomeriggio al Maradona. L’anima ce l’ha messa Romelu Lukaku, per andare oltre a un digiuno che ha frenato la corsa del Napoli: un gol e un assist, come ai bei tempi. Come quando dominava la Serie A con l’Inter, lasciando il segno in ogni partita. Al "core" invece ci ha pensato Giacomo Raspadori, suggellando questo suo momento d’oro: contro la Fiorentina è arrivata la sua terza rete nelle ultime quattro partite, tutte giocate da titolare. L’emergenza toglie, ma l’emergenza a volte dà. E ad Antonio Conte ha consegnato un attaccante ritrovato, forse quello che non è arrivato dal mercato di gennaio.

Per la Fiorentina invece, scrive la Gazzetta, un tempo (il secondo) che aiuta a guardare avanti con fiducia. Innanzitutto a giovedì, quando al Franchi arriverà il Panathinaikos e ci sarà da ribaltare il 3-2 di Atene per accedere ai quarti di Conference League. Ma poi anche guardando al futuro, perché la Fiorentina ha saputo reagire e persino spaventare il Napoli nel finale. E non era facile da immaginare dopo il 2-0 di Raspadori. Raffaele Palladino non si abbatte: «Dopo una sconfitta a me non piace essere positivo, ma stavolta non posso dire nulla ai ragazzi, perché hanno dato tutto».