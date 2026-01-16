La Fiorentina vuole Fabbian. Il Corr.sport: "Può arrivare per 16 milioni"

Domenica pomeriggio sarà la partita di Giovanni Fabbian, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio che spiega la situazione attorno al giocatore. La Fiorentina affronterà il Bologna al Dall’Ara, e sfrutterà l’occasione per chiedere ai dirigenti rossoblù informazioni più accurate sul centrocampista classe 2003 (il cui agente è passato dal Viola Park negli ultimi giorni per altre questioni). Anche perché finora la società viola si è manifestata al procuratore più che al club emiliano, quindi proverà ad approfondire la pista di calciomercato a margine dell’incontro di Serie A.

I felsinei non hanno ancora preso una decisione definitiva sul giocatore, tanto più che è un prediletto del tecnico Vincenzo Italiano. Fabbian però non è ancora stato dichiarato incedibile e potrebbe partire a fronte di un'offerta da 16 milioni di euro senza contropartite. Possibile dunque solo un prestito con obbligo di riscatto per la Fiorentina. La società viola lo ha chiesto più di una volta, senza che però la controparte aprisse ad

alcun tipo di trattativa. Ma in questa sessione di mercato potrebbe cambiare qualcosa.