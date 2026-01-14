La Fiorentina guarda ancora a Leeds: occhi sull'ex Udinese Bijol

La Nazione fa il punto sul mercato e sulle prossime operazioni della Fiorentina: dopo l'accelerata improvvisa delle scorse ore che ha portato di fatto alla chiusura dell'affare Jack Harrison, il prossimo colpo sarà in difesa, scrive il quotidiano fiorentino. Al di là di una serie di uscite, Goretti e Paratici dovranno essere bravi a prendere un centrale che rinforzi l'intero reparto. L'ultima candidatura in ordine di tempo porta a Jaka Bijol, compagno di squadra di Harrison al Leeds.

L'ex Udinese era stato accostato alla Fiorentina già prima del suo passaggio in Premier: aggiunge la Nazione, i viola si sono informati anche per Becao, Coppola e Diogo Leite, nomi sul taccuino di Goretti e soci già da tempo. Questione uscite: Mattia Viti è pronto a trasferirsi alla Sampdoria, che sogna anche Christian Kouame; Richardson aspetta di trasferirsi al Nizza (c'è stato anche un sondaggio del Paris Fc), così come Nicolussi Caviglia attende il Cagliari, che dovrà migliorare la propria offerta al Venezia. In bilico, scrive il quotidiano, anche Simon Sohm, richiesto in prestito dalla Cremonese, ma per il quale potrebbero arrivare presto offerte dalla Turchia.