La Fiorentina Femminile fallisce l'aggancio alla Roma: finisce 2-0 per le giallorosse che volano a +6

Si infrange sul palo il sogno della Fiorentina Femminile di agganciare la Roma in classifica con le giallorosse che vincono 2-0 in casa e dunque si portano a +6. Le speranze della Champions per la Fiorenitna ora sono affidate alla Juventus che in caso di vittoria domani alle 16 in casa dell'Inter lascerebbe le nerazzurre a + 4 sulle viola. Se ne riparlerebbe poi dopo la sosta per le Nazionali.

Il palo è quello colpito al 24' dalla Boquete che avrebbe potuto dare il pareggio dopo il gol al 5' di Pandini su assist dell'ex Giacinti. Invece del mancato pareggio, meritato anche per le occasioni create dalle viola, è invece arrivato il raddoppio della Minami. Nonostante una buona ripresa il risultato non cambia più