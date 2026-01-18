Antognoni: "Accolsi Rocco a Firenze. Voleva portare un calciatore americano"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c'è un'intervista a Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, per raccontare Rocco Commisso e il rapporto del presidente con l'Unico 10: "Lo accolsi io quando arrivò in Italia - racconta Antognoni. Ho scoperto la notizia dal telegiornale.Commisso era venuto con buonissimi propositi e credo che lo abbia dimostrato con i fatti. Che poi i risultati sportivi non siano sempre stati all’altezza delle aspettative, ok; ma resta il fatto che la Fiorentina è arrivata anche a giocarsi tre finali, roba non da tutti e anche questo aspetto è giusto ricordarlo".

Poi spiega il suo rapporto con Commisso soprattutto dopo l'addio alla Fiorentina: "Ci siamo visti pochissimo in questi anni ma in passato mi ha interpellato più volte, per un parere su giocatori e anche dirigenti, per esempio Pradé. È sempre stato curioso e collaborativo. E io con lui. Mi proposero un ruolo che non ritenni opportuno. Senza entrare nel particolare ma si trattava di un ruolo un po’ troppo marginale. Rifiutai. Poco tempo dopo sarei potuto rientrare ma poi non se ne fece nulla". Infine un retroscena: "Una volta mi disse che gli sarebbe piaciuto portare alla Fiorentina un calciatore americano per riconoscenza verso l’altro suo Paese oltre all’Italia".