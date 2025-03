L'opinione di Stefano Cecchi su la Nazione: "Campionato andato, resta l'Europa"

Su la Nazione, Stefano Cecchi analizza la sconfitta della Fiorentina sul campo del Napoli. Un 2-1 che, anche per via dei risultati di Bologna e Roma, relega la viola all'ottavo posto e quindi, momentaneamente, fuori dalle posizioni europee: "Vedi Napoli e pensi per forza ad Atene. Perché la sconfitta di ieri ha certificato che la strada del campionato per la squadra viola si è ormai quasi chiusa all'ipotesi di possibili soddisfazioni e che, per dare un senso alla stagione, l’unica via passa dall’Europa e dunque dalla gara con i greci di giovedì. Solo che, per autorizzare speranze di futuro, servirà comunque una Fiorentina diversa da quella vista al Maradona, dove il punteggio finale non fotografa il divario tecnico-tattico messo in mostra dalle due squadre. Servirà dunque una Fiorentina con un’identità più marcata, che pensi ad organizzare e non solo a contenere, che consenta a un centravanti strepitoso di esprimere al meglio le doti che ha.

La speranza è che su ciò Palladino abbia le idee più chiare, almeno di quelle espresse ieri nelle sue analisi del dopogara. Perché, con questa rosa, perdere a Napoli ci può stare, ma uscire con il Panathinaikos sarebbe una beffa sportiva difficilmente perdonabile".