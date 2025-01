KOUAME, 3 di A su di lui. Ikone verso l'estero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina ha comunicato agli agenti di Christian Kouame e Jonathan Ikone di trovare una sistemazione ai loro assistiti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante ivoriano ha l'imbarazzo della scelta visto che è molto apprezzato all'estero, ma anche in Italia con Torino, Parma e Venezia che lo vorrebbero in rosa. Il francese ha invece più possibilità in altri campionati e, salvo sorprese, saluterà dunque la Serie A. Ha molto mercato anche Michael Kayode: dovesse partire, potrebbe arrivare Woyo Coulibaly.