Kean-Piccoli come Kean-Retegui? Pioli ci pensa e sperimenta la compatibilità

Allo specchio, Stefano Pioli, nel riflesso colorato di viola, ha visto bene la sovrapposizione tra la coppia azzurra Kean-Retegui e quella della sua Fiorentina, dove accanto a Moise va a posizionarsi alla perfezione Piccoli. Con grande rispetto per Dzeko e Gudmundsson, gli altri due elemnti di qualità del reparto, ma le doti della punta arrivata dal Cagliari sembrano assolutamente complementari con l'atteggiamento tattico di Kean. Lo scrive La Nazione: la soluzione tattica voluta da Pioli è proprio quella, Kean a muoversi intorno a Piccoli. L'uno con e per l'altro, come è stato in Nazionale dove bomber Moise ha lavorato con Retegui. Dal Ct Gattuso a Pioli, da Coverciano al Viola Park, continuano le prove.

Intanto su Kean, scrive la Nazione, la Fiorentina ha fatto una sorta di capolavoro, con una clausola da 52 milioni che avrebbe potuto liberarlo ma che evidentemente non è stata una tentazione per tanti club (Arabia esclusa). La Fiorentina poi è stata forte a blindare di nuovo l'attaccante con un rinnovo da Top Player.