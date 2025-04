Kean, ma anche Dodo e De Gea: il punto sulle "mosse di Rocco" per la Fiorentina

Il Corriere Fiorentino parla della situazione legata ai casi spinosi del futuro della Fiorentina titolando: "Le mosse di Rocco". Il presidente viola si sta infatti già muovendo per provare a blindare i talenti della squadra viola tra cui soprattutto Moise Kean, pronto a discutere gli estremi dell'eventuale permanenza. Commisso non può dare certezze su una permanenza in Europa, che sia Conference o Europa League, né sul lieto fine di una stagione che vede la squadra in corsa per un’altra finale, ma farà leva sulla rinascita del giocatore a Firenze dopo anni bui.

Il punto su Dodo e De Gea. Se per la punta tutto resta ancora in ballo, la Fiorentina lavora sotto traccia anche su altre situazioni, non meno importanti. Per Dodò, per esempio, persiste l’ottimismo sul prolungamento dell’accordo nonostante voci sempre più insistenti dalla Spagna vogliano il Barcellona sul brasiliano: una fiducia figlia dei 2 anni di contratto che ancora legano l’esterno al club. Con De Gea invece il discorso è aperto e prosegue dopo che i viola hanno fatto sapere di voler esercitare l’opzione per il rinnovo del portiere (col quale comunque si potrebbe parlare anche di un rinnovo fino al 2026), a patto ovviamente che sia anche lui a volerlo.