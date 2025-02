Kean e quella frase di Palladino a Pradè. Solo la clausola preoccupa

vedi letture

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola racconta qualche retroscena sull'arrivo di Moise Kean alla Fiorentina in estate. Come per esempio la frase con cui Palladino ha convinto il ds viola Pradè a regalargli l'attaccante dalla Juventus: "Se non segna almeno 15 gol vuol dire che non sono capace". Detto, fatto: con la doppietta all'Inter sono proprio 15 le reti stagionali in campionato, una scommessa più che vinta dall'allenatore e dal ds. Tanti saluti a chi pensava che i 13 milioni più 5 di bonus fossero troppi, addirittura un'esagerazione: Kean ha già battuto il suo record di reti e nessuno in Italia ha segnato in casa quanto lui, 11 gol su 15, ed è il primo giocatore a toccare almeno quota 15 alla stagione d'esordio da Alberto Gilardino.

La clausola preoccupa

Per tutte queste ragioni elencate finora, il quotidiano sottolinea come in molti tremino all'idea che qualcuno in estate possa pagare 52 milioni di euro di clausola voluta dal calciatore al momento della firma. Firenze gli è entrata nel cuore e nessun top club potrebbe garantirgli ad oggi la centralità che ha sulle sponde dell'Arno, però solo con la qualificazione in Champions League si spazzerebbe via ogni dubbio. Oppure fissando un incontro per il rinnovo con l'agente Lucci e alzando la cifra del suo stipendio che attualmente è di 2,2 milioni netti a stagione, cosa che però, per ora, non è in programma.