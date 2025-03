Kean e poi tutti gli altri. Le pagelle dei quotidiani: per la Nazione "Neanche Van Dijk può tenerlo"

vedi letture

Un plebiscito per Moise Kean: è quello che troviamo confrontando le pagelle dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi. L'attaccante della Fiorentina (decisivo con un gran gol che è valso i tre punti) è l'Mvp incontrastato della sfida di ieri contro l'Atalanta. Per la Gazzetta dello Sport sarebbe da otto, se non fosse egoista in un paio di occasione, però è la settima gara che spacca con un gol super, come la sua condizione.

La Nazione l'8 glielo dà davvero, sottolineando come Hien, che in occasione del gol dell'1-0 commette un frittatone spianandogli la strada per la porta) sia comunque un marcatore coi fiocchi. "Contro questo Moise farebbe fatica anche Van Dijk" azzarda il quotidiano. Queste le pagelle:

Moise Kean -

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Nazione: 8

Repubblica (Firenze): 7,5

Corriere Fiorentino: 8

Tuttomercatoweb.com: 7,5

FirenzeViola.it: 8