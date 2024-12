JUV-FIO, 1-1 al 45': una buona Viola acciuffa il pari con Kean

FirenzeViola.it

Quelli appena trascorsi allo Stadium sono 45' più recupero densi. Succedono tante cose nel primo tempo di Juventus-Fiorentina, per prima cosa la sospensione per 2' della gara a causa dei cori di discriminazione razziale che lo spicchio di tifosi ospiti indirizza all'ex Dusan Vlahovic. Si ricomincia a giocare al 9', dieci minuti il vantaggio bianconero con Kephren Thuram - progressione palla al piede del francese, che entra in area e col destro fulmina De Gea per il suo primo gol in Italia -; il pari arriva al 38' e lo mette a segno l'altro grande ex, Moise Kean, capocciata da pochi passi su cross di Adli per il calciatore cresciuto in bianconero, che non esulta.

Nel finale di tempo straordinario intervento di De Gea che nega il a Vlahovic. Si va all'intervallo sull'1-1, con una buona Fiorentina che ha saputo reagire allo schiaffo subito a metà frazione e sta finora meritando il pari.