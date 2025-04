Jovic contro la Fiorentina: "Dopo il 5-0 a Belgrado il club chiese agli altri di isolarmi"

L'ex attaccante della Fiorentina ora al Milan, Luka Jovic, ha parlato al portale serbo MozzartSport, anche del suo passato in viola: "Preferisco giocare con due attaccanti, così posso essere la punta arretrata, quella con più libertà di movimento, che può muoversi senza troppi vincoli. Non ho il fisico per giocare da solo in attacco, per ripetere certe prestazioni partita dopo partita. Semplicemente, non sono quel tipo di giocatore. Posso attaccare lo spazio cinque volte in una gara, ma non posso farlo venticinque. Ed è proprio questo che, per esempio, mi ha creato problemi alla Fiorentina. Alla fine ho chiuso con loro dopo la sconfitta contro la Stella Rossa.

Tra i motivi della rottura con la Fiorentina, Jovic racconta: "Il problema è nato dopo quell'amichevole (26 luglio 2023). Noi siamo arrivati a Belgrado alle sei del mattino, il giorno prima della partita: ci siamo svegliati, abbiamo viaggiato, abbiamo fatto l'allenamento… e alla fine, dopo mezz’ora, stavamo già perdendo 5-0. Il problema è stato che a fine gara sono andato nello spogliatoio della Stella Rossa e che ridevo!? Dopo quella partita, è successo che alcuni giocatori hanno ricevuto chiamate dai propri agenti – i quali a loro volta erano stati contattati dai dirigenti del club – per dirgli di non frequentarmi più, perché io non ero una persona positiva, perché non pensavo alla squadra, perché ero contento che avevamo perso 5-0… tutte cose completamente senza senso".

In scadenza con il Milan, sul futuro Jovic ha detto: "Il mio contratto scade in estate e sono aperto a tutte le opzioni. Quello che conta per me è giocare. Un ritorno alla Stella Rossa? Non credo di essere ancora pronto per fare quel passo nonostante sia un tifosi fin da piccolo".