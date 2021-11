ITALIANO, Possiamo fare di più. Ad Empoli risposte

Vincenzo Italiano si è soffermato con i canali ufficiali della Fiorentina per rispondere a qualche domanda. Ecco le sue parole: "Mi auguro ci sia grande consapevolezza dopo la vittoria contro il Milan, e che ci dia una spinta ulteriore per continuare a crescere: questa squadra ha tutto per fare ancora di più. È stata una bella gara e una grande serata, sono contento per i ragazzi perché li ho visti festeggiare e gioire".

Chi è cresciuto di più?

"Sono contento della crescita degli ultimi arrivati: Odriozola e Torreira su tutti, stanno entrando in sintonia e crescono di settimana in settimana".

Come si carica la squadra?

"Ci sono tanti impegni ravvicinati da qui a fine dicembre. Possono cambiare le sorti della nostra stagione. Sono contento di recuperare altri ragazzi perché c'è bisogno di tutti, sono felicissimo di chi è stato chiamato in causa contro il Milan ha risposto presente. Aumentano le difficoltà per me ma è giusto così: con questo spirito si può arrivare lontani".

Come tenere i piedi per terra?

"È un punto su cui lavoriamo, ci vuole una mentalità da squadra vera e vincente. Non possiamo abbatterci nei momenti negativi e non esaltarci troppo in quelli positivi: ad Empoli avremo tante risposte. Se dobbiamo diventare una squadra di un certo tipo dobbiamo passare attraverso la crescita mentale".

Gli auguri a Rocco Commisso?

"Con tutta la squadra abbiamo fatto un video di auguri al presidente che arriverà presto. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo".