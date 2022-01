ITALIANO, Non pensavamo di venire a Torino...

Intervenuto in sala stampa al termine della gara persa 4-0 contro il Torino, Vincenzo Italiano ha parlato così della durissima sconfitta:

La preparazione della partita?

"Abbiamo lavorato per la gara con l’Udinese e non pensavamo di venire a Torino, quindi abbiamo preparato la gara in un allenamento. Questa non è una scusa, niente alibi. Così non va bene. Mai ci eravamo posti così male in partita, spero sia solo un inciampo. Ora testa alla preparazione di una gara importante come quella col Napoli, contro cui dobbiamo giocare con una testa del tutto differente".



Ikone?

"È un ragazzo molto giovane, cercheremo di aiutarlo in ogni modo perché conosca al meglio il nostro gioco".



Cosa c'è da salvare?

"Nulla. È un 4-0 che ha chiuso la partita, anche se eravamo partiti forte nella ripresa. Non c’è nulla da salvare”.