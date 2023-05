ITALIANO, Jovic sa riempire bene l'area. Grazie ai tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Non tutte le volte possiamo inanellare tante situazioni nitide da gol, ma quelle volte che arrivi sotto porta devi essere cinico come oggi. Abbiamo condotto la partita, poi siamo andati sotto per una loro grande giocata, ma nel secondo tempo siamo stati premiati. Ci abbiamo messo il cuore e sono contento per i tifosi".

Sui tifosi: "Dopo la sconfitta con l'Inter tutti i tifosi hanno chiamato la squadra sotto la curva, si sono resi conto che abbiamo dato tutto. Queste presenze sono dovute anche a quello. Adesso non dobbiamo mollare, mancano due partite tra cui una finale che è la fine di una stagione a parer mio strepitosa".

Come ha caricato la squadra?

"Ho toccato le stesse corde di qualche giorno fa. Non dobbiamo mollare e ci siamo detti che dopo Roma dovevamo rimanere concentrati. Bravi i ragazzi. Non è stato facile, c'era grande delusione dopo la finale, ma i ragazzi sono stati grandiosi".

Prosegue

"Quando perdi una finale smaltire l'amarezza non è semplice, ma dobbiamo arrivare a Praga con grande fiducia e queste vittorie aiutano. In tanti faranno il tifo per noi, come noi faremo il tifo per le altre italiane. Mi auguro che ci si tolga tante soddisfazioni".

Su Cerofolini: "E' stato decisivo, abbiamo consegnato due palloni sanguinosi, ma il portiere è l'ultimo baluardo della difesa ed è stato bravo a tenere il risultato sullo 0-1. Poi con lui non abbiamo mai perso".

Ballottaggio Jovic-Cabral in vista di Praga

"L'importante è stare bene ed entrambi sono in ottima condizione fisica come gli altri. Jovic sa riempire l'area e smarcarsi, oltre che capire dove attaccare lo spazio. Ha avuto tante occasioni, anche in Coppa poteva timbrare. Ha qualità e nell'ultimo periodo sta facendo grandi cose, spero ci dia qualche soddisfazione".