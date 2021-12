ITALIANO, Ikoné a breve sarà con noi. Castrovilli ok

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato il pari con l'Hellas Verona a Sky Sport: "Il primo tempo non siamo stati brillanti come sempre però nel secondo abbiamo creato il gol e tre situazioni nitide. Alla fine venire a Verona e cercare di fare quello che si vuole non è semplice. Loro mettono in difficoltà tutti in casa, ci teniamo il punto e chiudiamo con 32, ma potevamo ottenere molto di più nelle ultime due sfide. Sapevamo della pressione costante del Verona, sia nel momento in cui creiamo dal basso, sia quando entriamo nella loro metà campo. Forse non siamo stati bravi ad andare sopra questa grande fisicità, ma nel secondo abbiamo reagito bene. Contento per Gaetano che si sblocca e per il cambio che porta risultato e dà frutti".

Castrovilli?

"L'avevo detto in una conferenza che anche lui deve aspettare quel guizzo, quella giocata. E' entrato finalmente da giocatore che può determinare. Mi auguro che trovi la fiducia che adesso gli manca, ma tutti ce la abbiamo. Spero trovi la carica in più che adesso ancora non aveva".

Vlahovic nervoso?

"Voleva fare gol e vincere la partita. Sono convinto che voleva battere questo record e, ancora una volta, dimostra che ragazzo è, non si accontenta mai. Ha fatto arrivare Terzic al cross, mi dispiace, ma deve essere contento per quello che stiamo facendo da squadra, è il capocannoniere... Dobbiamo continuare così: ora meritato riposo e poi ripartiamo".

Ikoné?

"È un esterno che ha grande qualità. Arriva a riempire un reparto dove abbiamo già giocatori forti. Arriva un ragazzo del '98 e spero che riesca subito ad ambientarsi e a dare una mano a una squadra che inizia a girare. Lo incontreremo presto e si allenerà con noi a breve. La notizia è certa e sicura. Vlahovic è un giocatore della Fiorentina".