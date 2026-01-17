Italiano: "Commisso come un padre, aveva amore incondizionato per i colori viola"

L'ex allenatore della Fiorentina per tre stagioni, ora al Bologna prossimo avversario dei viola (sempre che non venga rinviata la gara), Vincenzo Italiano ha voluto ricordare personalmente sul sito del club felsineo Rocco Commisso: "Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo.

La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina".