ITALIA, Mancini convoca Biraghi ma non Castrovilli

Pochi minuti fa la Federazione Italiana ha reso noto l'elenco dei convocati in Nazionale maggiore per gli impegni contro Svizzera (12 novembre allo stadio Olimpico di Roma) e Irlanda del Nord (15 novembre al Windsor Park di Belfast). Per queste due sfide decisive che potrebbero regalare il pass per i mondiali agli azzurri il CT Roberto Mancini ha chiamato 28 calciatori di cui uno, (Tommaso Pobega) alla prima in nazionale. Solo un calciatore della Fiorentina, ovvero Cristiano Biraghi, mentre Gaetano Castrovilli, campione d'Europa con l'Italia la scorsa estate, rimane fuori dall'elenco. Ecco la lista completa:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).