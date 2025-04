"Inside the sport" lunedì a Coverciano, tra i premiati Mandragora

La quinta edizione di “Inside the sport”, premio nato da una coinvolgente idea di Michele Cutolo e Gianfranco Coppola, si tiene lunedì prossimo dalle 15 a Coverciano e vedrà tra i premiati anche il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora che sarà insignito del riconoscimento che porta il nome di Joe Barone. La casa del pallone italiano ospita dunque l’evento curato dal vice presidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori e dal presidente nazionale dell’Unione stampa sportiva italiana. Mcl e Ussi, dunque assieme nel condividere storia, presente e futuro di un gioco che smuove sentimenti ed economia.

Mentre sono ancora in corso diverse formalizzazioni che tengono conto sia del recente slittamento di diverse gare di serie A per la scomparsa di Papa Francesco, sia dell’evolversi della partecipazione alle Coppe di vari club, Mcl e Ussi hanno attribuito i seguenti premi: stampa 1) Alla carriera per Alberto Rimedio (Rai); Stampa Estera Sport a Dundar Kesapli (Turchia), alla carriera, settore arbitrale, Gianluca Rocchi; come decano dei procuratori sportivi a Furio Valcareggi, per miglior agente Fifa 2025 a Michelangelo Minieri; miglior talento emergente della serie C per Martin Palumbo, neo promosso in B con l’Avellino; calcio femminile alla carriera premio ad Elena Schiavo che partecipò alla ormai mitica Copa ‘71 ed Elisabetta Betty Vignotto, grande goleador oggi dirigente al Sassuolo. Il Premio sacrifici e qualità lo porta casa Federico Gatti. Infine, premio alla carriera all’accompagnatore dell’Italia, Gianluigi Buffon, e quello intestato a Joe Barone è per Rolando Mandragora(Fiorentina) che proprio nel ricordo del dirigente viola scomparso dedico’ un gol in sua memoria. La lista dei premiati prevede ancora gli applausi per Giovanni Manna (Miglior direttivo sportivo), Gian Piero Gasperini (Miglior allenatore serie A), Beppe Marotta (Calcio mercato Story) e Claudio Ranieri (alla carriera).