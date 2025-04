Infortunio Gosens, tre gare le salterà: l'obiettivo è recuperarlo per il Cagliari a Pasquetta

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'infortunio occorso a Robin Gosens, che senza dubbio, mette in allarme la Fiorentina per il prossimo ciclo di partite. Saranno almeno tre le gare in cui i viola dovranno fare a meno di una delle loro colonne, in campo e nello spogliatoio. Celje (andata), Parma e Celje (ritorno).

L'obiettivo è recuperare il tedesco per la partita in programma a Pasquetta contro il Cagliari, anche se il post pubblicato dallo stesso Gosens su Instagram che recita "qualche volta la vita ti mette davanti a difficoltà inaspettate. L’infortunio non ci vuole mai, ma in questo momento della stagione fa ancora più male. Ci provo in ogni modo di sistemarmi al più presto e tornare in campo" dà l'impressione che il problema avuto non sia di poco conto.