IND.FV., Punto su Kouame: piace al tecnico ma...

E' stato un incontro di aggiornamento quello tra l'agente di Kouamè, Michelangelo Minieri, e la società viola che si è tenuto questa mattina al centro sportivo. Da una parte il giocatore ivoriano, di rientro dal prestito dall'Anderlecht, piace molto al tecnico Italiano che intravede in lui caratteristiche diverse da quelle degli altri due attaccanti e dunque utile per cambiare l'inerzia delle partite magari mettendolo come seconda punta.

Dall'altra c'è la consapevolezza che le scelte per l'attacco sono chiare, anche per investimenti fatti, e che dunque, pur con partite ogni tre/quattro giorni, per Kouame lo spazio potrebbe non essere abbastanza e di fronte ad offerte convincenti il giocatore potrebbe partire.

Gli interessamenti e in alcuni casi le offerte d'altronde non mancano in Italia e all'estero. In Italia hanno preso informazioni Cremonese e Spezia (più defilato), dalla Francia si sono fatte avanti Reims e Nantes. Società e giocatore con il suo entourage stanno ancora valutando e tutto dunque può ancora accadere.