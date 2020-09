IND. FV, Ok della Lega alla fascia per DA13. Oggi...

Per la seconda volta la Fiorentina ha avuto la deroga dalla Lega ad indossare la fascia di capitano dedicata a Davide Astori. Come noto, l'organo della Serie A dalla scorsa stagione ha deciso di omologare in un unico modello tutte le fasce per i club di Serie A, ma come appreso da FirenzeViola.it, su richiesta del club viola Pezzella potrà indossare almeno un altro anno la fascia con "DA13" scritto sopra, assieme ai simboli dei quattro storici quartieri di Firenze. Una decisione che però non sarà permanente, ma andrà ridiscussa con la Lega in vista della prossima stagione (e l'esito sembra incerto, visto che anche per quest'anno l'organo centrale del calcio ha scelto di chiudere un occhio in favore dei viola). Intanto oggi è prevista per tutti i club una fascia speciale contro il razzismo: non è chiaro se la Fiorentina ne farà indossare due (quella imposta dalla Lega più quella per Astori) o indosserà solo quella omologata.