IND. FV, Nardella domenica vedrà Casamonti. Motivo...

Curiosità che si intreccia tra la realizzazione del nuovo centro sportivo e lo stadio nuovo di Firenze, secondo quanto raccolto a FirenzeViola.it: domenica 17 novembre a Tirana, in occasione della partita tra Albania e Francia, verrà infatti inaugurato il nuovo stadio progettato dall'architetto Marco Casamonti, l’uomo al quale è stato di recente assegnato anche il progetto del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli e al quale verrà, con ogni probabilità, destinato anche il progetto per il nuovo stadio. Tra i vari personaggi che prenderanno parte all'inaugurazione, saranno presenti anche Michele Uva, ex direttore generale della FIGC e attualmente consigliere speciale per il Comune sul tema stadio, Aleksandar Ceferin, presidente della UEFA, e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Una curiosità particolare, visto che proprio Casamonti - come detto - sarà con tutta probabilità chiamato a realizzare il progetto per lo stadio nuovo nel capoluogo toscano.