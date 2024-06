IND.FV, Italiano jr, niente Bologna: resterà in viola

Per un Italiano che va, c'è un Italiano che… resta. Almeno un'altra stagione. Si tratta di Riccardo Italiano, secondogenito dell'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo che negli ultimi tre anni ha militato nel settore giovanile viola, durante la permanenza del padre sulla panchina della prima squadra (nelle ultime due stagioni ha disputato con i pari età la finale scudetto nell'Under-16 e, pochi giorni fa, la semifinale con l'Under-17 persa ai supplementari contro l'Empoli, sempre sotto la guida di Marco Capparella).

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Riccardo Italiano - centrocampista classe 2007 - è destinato a restare a lavorare al Viola Park almeno ancora per un altro anno, salendo in Under-18 assieme proprio al tecnico Capparella. Questo perché la vicinanza con Bologna, dove allenerà il padre, non lo obbligherà a stare troppo lontano dalla famiglia e perché Italiano jr si è trovato molto bene sia coi compagni di classe che con quelli di squadra che sono stati con lui in questi anni.