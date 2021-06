IND.FV, Italiano, avanti ma lenti: clausola più lontana

Ancora nessuna novità imminente sul fronte Vincenzo Italiano dopo le 24 ore di discussioni andate in scena nella giornata di oggi. Con la differenza però, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, che rispetto alla giornata interlocutoria di ieri sono stati fatti piccoli passi in avanti che sembrano delineare uno scenario: se il tecnico si libererà dallo Spezia ciò avverrà non attraverso il versamento della clausola rescissoria di 1,8 milioni lordi. Questo perché non ci sono sicurezze su come liberare lo staff tecnico del mister. La questione dunque verrà eventualmente risolta solo tramite contratto magari con l’aggiunta di una contropartita tecnica, come era stato paventato. Avanti a piccoli passi ma con lo scenario clausola, ad oggi, più lontano.