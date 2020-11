IND.FV, Giorno di pensieri in casa viola: l'obiettivo...

Non è stata una giornata semplice il “day-alter” del ko a San Siro in casa Fiorentina. Nonostante la squadra abbia potuto godere di 24 ore di libertà, per smaltire le tossine dei 90’ di ieri ma soprattutto dei 120’ di Udine in settimana, in seno al club viola è stato un giorno pieno di riflessioni: la società - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it- è assolutamente consapevole della situazione difficile in cui si trova ormai da qualche settimana e questo è stato notato vedendo gli allenamenti quotidiani della squadra, il comportamento dei giocatori negli spogliatoi, oppure a pranzo e a cena, osservando le loro battute e i loro commenti, per non parlare degli sguardi.

Nella scelta di cambiare allenatore e di affidarsi a Cesare Prandelli c’è la volontà di affrontare e gestire questo momento così delicato con la massima capacità e con grande lavoro. Lavoro che, com’è naturale che sia, ha bisogno di tempo visto che non era pensabile (anche nei piani del club) che in sole tre gare la Fiorentina potesse ritrovare tutte le capacità che questa squadra, sulla carta, aveva nel suo bagaglio tecnico ai nastri di partenza di questo campionato. Adesso il primo obiettivo della Fiorentina è quello di essere al più presto in grado di mettere in pratica le qualità del gruppo: e questo prima nella testa di ogni persona, giocatori e non, e poi anche sul campo.