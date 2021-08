IND. FV, Fiorini rinnova e poi andrà al Fiorenzuola

È quasi tutto pronto anche per la prima esperienza tra i professionisti del capitano della Fiorentina Primavera Mattia Fiorini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il classe 2001, lo scorso anno tra i protagonisti nella squadra di Alberto Aquilani, nelle prossime ore rinnoverà il suo contratto con la società viola fino al 2024 e andrà in prestito secco al Fiorenzuola, squadra della provincia di Piacenza appena promossa in Serie C dopo aver vinto da prima in classifica il girone D di Serie D. Come per Niccolò Pierozzi, dunque, la Fiorentina ha scelto di tenersi stretta una delle sue migliori pianticelle, mandandola in prestito a fare esperienza per poi valutare la sua crescita l’anno prossimo.