IND.FV, Finisce 7-0 il test con la Terranuova Traiana

Nel tardo pomeriggio, come vi avevamo raccontato questa mattina, è andato in scena l'allenamento congiunto (senza arbitri) a porte chiuse tra Fiorentina e Terranuova Traiana, squadra che milita attualmente in Serie D. Il match si è concluso 7-0 a favore dei viola, che hanno giocato due tempi con due squadre diverse. I gol portano i nomi di Kokorin e Kouame, che lanciano segnali importanti a Italiano, poi di Sottil, del giovane Bianco e del neo acquisto Dodo. La doppietta di Cabral ha poi chiuso la questione per il definitivo 7-0 finale.