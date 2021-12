IND. FV, Contatti per T. Martinez. Ma c'è l'Hertha

Non solo Borja Mayoral, per sostituire Kokorin a gennaio la Fiorentina valuta anche il profilo di Toni Martinez. L'attaccante spagnolo classe '97, nonostante le ottime risposte e i 4 gol segnati nei 661 minuti giocati (17 presenze) finora, non sta trovando grande continuità nel Porto di mister Sergio Conceiçao e i viola osservano quindi con grande interesse la sua situazione.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, fra le parti si sarebbero registrati nuovi contatti, ma la concorrenza non manca. La novità, infatti, è l'inserimento concreto dell'Hertha Berlino, a caccia di rinforzi in attacco vista la scarsa vena realizzativa di Piatek e compagni.



Fra gennaio e la prossima estate, il nome di Toni Martinez andrà dunque monitorato con attenzione a Firenze e non solo. Per circa 5 milioni di euro il centravanti ex Famalicão può lasciare il Portogallo e iniziare una nuova avventura.