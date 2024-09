IND. FV, Comuzzo-Fiorentina: rinnovo fino al 2028

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pietro Comuzzo e Fiorentina avanti insieme, almeno fino al 2028: è questa la volontà del club viola che, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, avrebbe rinnovato il contratto al difensore centrale fino al 2028. Comuzzo, classe 2005 impegnato in questi giorni con l'Italia Under 20 e già dalla scorsa stagione nel giro della prima squadra viola, è stato gran protagonista in questo avvio di annata, con Palladino che lo ha schierato titolare in tutte e tre le gare in Serie A (quattro presenze nelle prime cinque uscite dei viola).