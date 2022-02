IND. FV, Castrovilli cambia procuratore: ora da Lucci

Sta per prendere ufficialmente forma il cambio di agente di Gaetano Castrovilli che su queste pagine vi avevamo già anticipato diversi mesi fa, a maggio (leggi QUI l'indiscrezione). Il centrocampista classe '97 è infatti pronto a lasciare una volta per tutte lo storico agente Michelangelo Minieri, che l'ha portato alla Fiorentina e gestisce anche i viola Kouame e Maleh, e la Player Management per accasarsi nella scuderia WSA di Alessandro Lucci, il quale a sua volta ha in viola Rosati oltre a procure di ex o obiettivi tipo Muriel o Scamacca. Entro poco dovrebbe essere ufficializzato il tutto dai diretti interessati.