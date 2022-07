IND. FV, Andonov, non è finita. E su Krastev...

Come mostrato da FirenzeViola.it, oggi Plamen Peychev, agente di Dimo Krastev e Ivan Andonov, difensore e portiere della Fiorentina Primavera, ha incontrato al centro sportivo il ds Pradè per fare il punto sui suoi assistiti. Quanto a Krastev, si valuterà come gestirlo, ossia se mandarlo a giocare in prestito o se tenerlo in Primavera ma con la possibilità di restare in prima squadra alla luce del ritiro che farà a Moena (il secondo consecutivo). Mentre sul portiere, che ha fatto una discreta stagione lo scorso anno in Primavera e poi è tornato al Sofia, la situazione non è ancora definita: la Fiorentina si è data una settimana di tempo per decidere.