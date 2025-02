FirenzeViola Il Viola Club Grosseto al Viola Park, le immagini tra sorrisi ed emozione

vedi letture

Giornata speciale per il Viola Club Grosseto che oggi è stato accolto al Viola Park per una visita del centro sportivo di Bagno a Ripoli. Circa 70 membri di uno dei Viola Club più numerosi d'Italia si sono recati questo pomeriggio in pullman alla volta del centro sportivo e sono stati accolti dalla Fiorentina che gli ha permesso di dare un'occhiata alle strutture che ospitano tutti i giorni le squadre della Fiorentina, dalla prima squadra maschile allenata e diretta da Palladino fino al Femminile e naturalmente alle formazioni giovanili.

Il presidente del Viola Club Fabio Pallari è intervenuto a Radio FirenzeViola.it durante Garrisca al Vento per raccontare l'esperienza avuta: "È stato tutto fantastico. Purtroppo ci hanno bloccato sennò andavamo a vedere le scelte tattiche di Palladino (ride, ndr). Abbiamo avuto qualche problema tecnico ma siamo riusciti ad arrivare in tanti al Viola Park e ce lo siamo davvero goduto nonostante il clima non fosse dei migliore". Queste alcune foto della giornata: