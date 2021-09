IL PEGGIORE, Gonzalez inqualificabile e ingenuo

La prestazione di Nico Gonzalez non è stata tutta da buttare e complessivamente forse non meriterebbe neanche l'insufficienza per quanto fatto vedere in campo, ma su di lui pesa come un macigno l'espulsione che lo fa diventare il peggiore in campo. L'argentino è da 5 per La Gazzetta dello Sport, che definisce il suo gesto "una follia", da 4 per Corriere dello Sport, che sottolinea come sia stato "inqualificabile" ieri sera e da 4,5 sia per Tuttosport, che si limita a etichettarlo come "ingenuo", che per Corriere della Sera. L'ex Stoccarda è stroncato anche da La Nazione e Corriere Fiorentino che gli assegnano due 5, mentre è meno severa La Repubblica nel suo giudizio con un 5,5.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5

La Repubblica: 5,5

FirenzeViola.it: 5