Il monito di Vanoli su Gudmundsson e Fagioli. Corriere Fiorentino: "Zero alibi"

Anche il Corriere Fiorentino si concentra su Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson, forse gli elementi di maggior talento di questa Fiorentina ma che al momento non hanno reso secondo le aspettative. Il primo è chiamato a cancellare il passato e riscrivere una nuova storia. L’esperimento da regista, almeno con Pioli, è fallito e i numeri testimoniano il momento di smarrimento del giocatore, in campo per soli 126 minuti nelle ultime 4 di A e in panchina per tutta la gara contro il Genoa.

Per ritrovare continuità serve un Fagioli di tutt’altra natura, anche per pensare di tornare a indossare la maglia della Nazionale, che manca da oltre un anno. Mentre poi c'è bisogno di un Gudmundsson più decisivo e imprevedibile: il 10 gigliato è passato da 1,2 dribbling riusciti ogni 90 minuti con la maglia del Genoa agli attuali 0,2. Il dato sui tiri in porta su azione, escludendo quindi i rigori, recita ancora un desolante zero.