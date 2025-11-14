Il mercato di Goretti: difficile rivoluzioni invernali, ma in sospeso qualche idea è rimasta

vedi letture

La Nazione fa il punto su quello che potrebbe essere il prossimo mercato viola guidato da Goretti. Difficile immaginare rivoluzioni invernali. In primis perché la Fiorentina — reduce da un mercato estivo da 93 milioni spesi — non potrà appesantire ulteriormente bilancio e (soprattutto) monte ingaggi. E poi vale lo stesso discorso di sempre: a gennaio i giocatori buoni che ce li ha e li tiene e trovare occasioni è realmente complesso. In sospeso qualche idea è rimasta. Pioli non ha mai avuto, per esempio, il difensore veloce che aveva chiesto in estate.

Per caratteristiche un profilo che farebbe al caso anche di Vanoli (circola il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino, che ha però altre caratteristiche). Il tecnico di sicuro ha bisogno di un centrocampista in più. Se lo è lasciato sfuggire nel dopo Genoa. L’impressione è che gli servano muscoli e fisicità in mezzo al campo. Per questo motivo sta cercando di recuperare Sohm il più in fretta possibile.