Il giudizio di Doveri per la Gazzetta: partita sufficiente, mano di Pablo Marì non punibile

Fiorentina-Atalanta è stata anche la partita di Daniele Doveri: l'esperto arbitro della sezione di Roma 1 ha diretto una gara ricca di scintille ma abbastanza corretta (tre soli ammoniti, tutti dal 75' in poi e tutti in casa Dea), con alcuni episodi controversi. Di queste situazioni ne parla la Gazzetta dello Sport, analizzando così la prestazione del direttore di gara: Doveri lascia correre dopo 3' su una spinta ai danni di Kean che stava uscendo dall'area (era dentro al momento del contatto) e non ritiene punibili neanche i due tocchi di mano di Pongracic e Pablo Marì nell'area fiorentina.

Troppo ravvicinata la palla per potersi togliere ed entrambi mostrano la volontà di evitare il contatto. Decide di lasciar passare molti contatti ma rimane abbastanza coerente con se stesso durante tutto il pomeriggio. Giudizio: 6.