Il futuro parte da Fagioli: Europa o no, la Fiorentina vuole riscattarlo

Nicolò Fagioli è il futuro della Fiorentina. Il centrocampista classe 2001 ha conquistato tutti,società e tifosi, con la prestazione maiuscola contro la sua ex. A due giorni da Fiorentina-Juventus, il Corriere dello Sport analizza la situazione del centrocampista: "Ti innamorerai il 16 marzo" cantava Achille Lauro: è successo esattamente questo domenica ai 22mila del Franchi. E anche alla dirigenza viola, convinta più che mai dell'investimento fatto. 2,5 milioni per il prestito oneroso, 13,5 milioni per il riscatto di un calciatore che ha appena compiuto 24 anni. In totale Fagioli potrebbe costare 16 milioni, un affare se parametrato ai prezzi di questi tempi.

Scrive il Corriere: la Fiorentina lo sa e vuole affrettare i tempi per costruire intorno al suo talento il centrocampo del futuro. Il prestito scade a fine giugno, poi c'è l'obbligo di riscatto condizionato a determinati risultati di squadra (ovvero la qualificazione in Europa). Ma nel comunicato della Juventus si sottolinea anche la "la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti". Europa o no, i viola possono decidere di riscattare comunque il numero quarantaquattro. Ed è proprio questo a cui stanno pensando Pradè e soci: assicurarsi il classe 2001 indipendentemente dal risultato a fine stagione, in modo da tutelarsi dal possibile assalto di altre big. Missione tutt'altro che impossibile vista la volontà del calciatore, più che mai convinto di ripartire ancora da qui l'estate prossima.