Il futuro di Dodo rimane incerto. CorSport: "Incontro con la società nel prossimo mese"

De Gea 2028 a fine maggio con una concordanza d’intenti molto significativa, Gudmundsson 2029 a fine giugno quando ormai pochi se l’aspettavano per la consistenza economica dell’affare: adesso tocca a Kean 2030 a fine luglio con quello che ne consegue, al limite inizio agosto se dovesse servire qualche giorno in più e nulla cambia, dopo aver scansato la trappola della clausola. La Fiorentina ha blindato tutti i suoi big. Tutti, tranne uno. Manca infatti Dodo, al centro del focus di stamani del Corriere dello Sport. Il rinnovo del brasiliano si è incartato ormai da mesi e le parti rimangono ancora distanti.

Situazione in sospeso, ribadisce il Corriere, con un punto d’arrivo di conseguenza incerto. A parte perché di anni sul contratto ce ne sono ancora due per una scadenza datata 2027 e dentro la Fiorentina (e non solo) a cose normali questi non sono i tempi per discutere il rinnovo (Mandragora e l’attuale stop a giugno 2026 sono lì a confermarlo), però il contatto c’è stato e non è stato utile, anzi. Dodo ha avanzato le proprie richieste, il club viola ha replicato con una proposta di rinnovo ma con inizio solo al termine (2027) dell’accordo in atto.