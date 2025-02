Il Dg Ferrari su Zaniolo: "Nicolò è tornato a casa, è già uno della nostra famiglia"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Nicolò Zaniolo, parola ad Alessandro Ferrari. Il dg della Fiorentina ha parlato così del: "Oggi presentiamo Nicolò, un ragazzo che torna a casa. La parola famiglia per noi è importante, lo ha detto Kean anche ieri. Siamo contenti che sia tornato con noi, avrà tante cose da dirvi anche per quanto riguarda la sua precedente esperienza da ragazzo".

Le cifre ufficiali dell'operazione le ha rivelate qualche giorno fa il Galatasaray, squadra che detiene il cartellino del calciatore in prestito negli ultimi mesi all'Atalanta: «Il contratto di trasferimento temporaneo del nostro calciatore professionista Nicolò Zaniolo con l’Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. è stato risolto di comune accordo, e il calciatore è stato trasferito temporaneamente all’ACF Fiorentina S.r.l. con un’opzione di acquisto obbligatoria condizionata fino alla fine della stagione 2024-2025», si legge nel comunicato. Il Galatasaray ha poi aggiunto: «Secondo questo accordo: L’ACF Fiorentina S.r.l. pagherà al nostro club una somma di 3.200.000 EUR per il trasferimento temporaneo per il resto della stagione 2024-2025. Il prezzo dell’opzione di acquisto obbligatoria condizionata per il calciatore è di 15.500.000 EUR.In caso di esercizio dell’obbligo di acquisto, l’ACF Fiorentina S.r.l. pagherà al nostro club un massimo di 2.000.000 EUR in bonus condizionati aggiuntivi».