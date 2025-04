Il Betis batte lo Jagiellonia, il Rapid sbanca Djurgarden. I risultati di Conference

Si sono appena conclude le tre gare delle 21 dei quarti di finale d'andata di Conference League. Dopo la vittoria del Chelsea sul Legia Varsavia e quella della Fiorentina sul Celje, passa anche il Betis Siviglia, che batte in casa lo Jagiellonia per 2-0 - reti di Bakambu e Jesus Rodriguez -. Mentre il Rapid Vienna in trasferta sul campo del Djurgarden si è imposto per 0-1. Ricordiamo che le semifinali si comporranno da una parte con le vincenti di Celje-Fiorentina e Betis-Jagiellonia e dall'altra con l'incrocio tra chi passa in Chelsea-Legia e Djurgarden-Rapid.