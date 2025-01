IKONÉ, Pradè non vuole cederlo a Italiano: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il Corriere dello Sport svela qualche retroscena su un'operazione a dir poco complicata, ovvero quella che potrebbe portare Jonathan Ikoné al Bologna del suo ex allenatore nell'ultimo biennio a Firenze, ovvero Vincenzo Italiano. Ed è proprio il destinatario il problema per la Fiorentina. Perché la società viola avrebbe anche aperto al prestito del calciatore, ma l'operazione rimane in salita.

Perché? Lo spiega il Corriere: a meno che Ikoné rifiuti tutte le soluzioni che gli vengono via via proposte volendo riabbracciare il suo vecchio tecnico, l’ultima squadra alla quale Daniele Pradè darebbe questo esterno francese sarebbe il Bologna, e non tanto per le critiche pesanti rivolte a Italiano al termine di Bologna-Fiorentina quanto perché i rossoblù sono antagonisti ai viola nella corsa all’Europa. In poche parole, un conto sarebbe se il Bologna monetizzasse il suo acquisto, ma alla luce del fatto che lo rileverebbe soltanto in prestito ecco che con questa formula Pradè preferirebbe cederlo al Torino, al Como, ed eventualmente a tutte le altre società interessate a Ikoné ammesso che ci siano, tranne che al Bologna. All’estero (c’è il Nantes) il giocatore potrebbe andare solo a titolo definitivo.