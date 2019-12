IACHINI, Su Lirola: "Lo voglio più ignorante"

Giuseppe Iachini, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina, ha parlato anche di Pol Lirola, giocatore che sta avendo un rendimento al di sotto delle aspettative, ma che l'ex tecnico del Sassuolo ha già allenato con i neroverdi. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo condiviso un bel percorso insieme al Sassuolo. Sono convinto che abbia le potenzialità per riprendersi e dare il meglio. Ha un carattere troppo tenero, deve diventare un po' più ignorante perché si possa adattare il prima possibile. Voglio che dimostri il valore che giustamente in estate gli ha dato la Fiorentina".