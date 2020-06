IACHINI, Col Brescia come la Juve. Commisso...

Seconda parte dell'intervista rilasciata da Beppe Iachini al TgR Rai Toscana, nella quale il tecnico gigliato parla anche dello stadio Franchi e di come sarà giocarci lunedì prossimo: "Giocare in uno stadio vuoto non ti dà le stesse sensazioni di quando c'è il pubblico, ma noi dobbiamo essere bravi a trovare lo stesso le giuste motivazioni. Il Brescia ha qualità, è una squadra ben organizzata e ha giocatori di valore: dovremo affrontarla come se fosse la Juventus, con la stessa concentrazione e attenzione. Ci saranno tante incognite e noi dobbiamo superarle".

Le condizioni della squadra?

"I ragazzi stanno migliorando settimana dopo settimana, poi sarà il campo a dire che cosa potremo fare. Poi più si giocherà, più si troverà il ritmo e il passo da partita".

Rocco Commisso?

"Ci sentiamo spesso, è una persona molto attaccata e presente anche se purtroppo è lontano non per sua colpa. Ci segue, è molto affezionato alla sua squadra e sa che noi facciamo il possibile per andare in campo e coniugare alle prestazioni i risultati".