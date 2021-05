TMW, Se parte Dragowski, Fiorentina su Silvestri

Marco Silvestri lascerà l'Hellas Verona al termine di questa stagione. Il portiere classe '91, che ha col club di patron Setti un contratto in scadenza nel 2022 e ha già comunicato la sua volontà di non rinnovare e di andare via a fine stagione. Oggi è prematuro dire dove andrà, ma i club che hanno già mostrato interessi non mancano. Su tutti, la Lazio e la Fiorentina. Come scrive TMW, i viola dopo aver definitivamente perso Lafont proveranno a cedere anche Dragowski, che piace al Borussia Dortmund. Se andrà via il polacco, parte dell'incasso verrà dirottato proprio su Silvestri, che ha una valutazione di circa 5 milioni di euro.