REP.FI, Viola continua ad osservare Calvert-Lewin

A meno di dieci giorni dall’avvio ufficiale del calciomercato invernale, iniziano a susseguirsi sempre più nomi di calciatori che sarebbero entrati prepotentemente in casa Fiorentina. La Repubblica, nelle sue pagine, analizza il capitolo attacco, reparto che proprio durante il mercato potrebbe cambiare pesantemente volto. Se in uscita sono valutate seriamente le partenze di Kouamé e Ikoné, in entrata la Viola avrebbe sondato il terreno per Dominic Calvert-Lewin, 27 anni, dell’Everton, che in passato ha già condiviso lo spogliatoio con Moise Kean.

Con un contratto in scadenza tra sei mesi, gli inglesi potrebbero seriamente pensare di lasciarlo partire prima che se ne vada via a zero in estate.