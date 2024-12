REP. FI., Kean si prende la rivincita contro la sua Juve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolinea La Repubblica nelle sue pagine, del pareggio di ieri sera a Torino c'è molto di Moise Kean. L'attaccante viola con un gol si prende infatti la rivincita contro la Juventus, la squadra che aveva dubitato di lui. Kean, rinato sotto la guida della Fiorentina, segna di testa su assist di Adli, confermando una stagione in grande crescita. Era dal 2020 che un giocatore gigliato non andava in rete contro i bianconeri a Torino, l'ultimo che ci era riuscito era stato proprio Vlahovic, ora suo avversario ma amico e consigliere.

La prestazione di Kean non si ferma al gol: protezione palla, lavoro difensivo sui corner e partecipazione decisiva anche sul 2-2 di Sottil. La Fiorentina sorride, forte di un investimento da 18 milioni che sta già ripagando.